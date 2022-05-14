Что случилось этой ночью: суббота, 14 мая

Вспышка COVID-19 в Северной Корее, последний брифинг Псаки в Белом доме и очередной израильский удар по Сирии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В КНДР за сутки выявлено свыше 174 тысяч случаев COVID-19, умер 21 человек. С конца апреля выявлено более полумиллиона заразившихся, скончались 27 человек. Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса, которую северокорейские власти признали два дня назад, "величайшим потрясением с момента основания страны".

- Джен Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома. Преемницей Псаки стала ее заместитель Карин Жан-Пьер.

- Пять человек погибли в результате удара Израиля по сирийскому городу Масиаф. Еще семь человек пострадали. По информации Al Arabiya, израильские военные запустили в сторону города на территории провинции Хама не менее восьми ракет.

- Власти Белгородской области сообщили о 280 домовладениях, поврежденных обстрелами со стороны Украины. Также повреждено 85 транспортных средств - сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Больше всего пострадавших объектов в Белгородском районе.

- Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Риме. Российская теннисистка стала полуфиналисткой после отказа швейцарки Хиль Белен Тайхман продолжать матч 1/4 финала из-за травмы.