В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса "величайшим потрясением с момента основания страны"

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Северной Корее за 13 мая зарегистрировано свыше 174 тысяч случаев заражения коронавирусом, за сутки от COVID-19 умер 21 человек, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Всего в КНДР с конца апреля по 13 мая выявлено 524 440 случаев COVID-19, скончались 27 человек. Из числа заболевших 243 630 полностью вылечились, 280 810 проходят лечение.

Северная Корея в четверг, 12 мая, впервые с начала пандемии признала случаи заражения коронавирусом в стране.

Cеверокорейский Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса "величайшим потрясением с момента основания страны".

Согласно сообщению на сайте ЦТАК, Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи провело 14 мая заседание "для проверки состояния работы системы максимального чрезвычайного карантина и усиления практических политических мер". На заседании председательствовал лично Ким Чен Ын.

Лидер КНДР в том числе заявил, что северокорейским медицинским властям "очень важно хорошо изучить карантинную политику, карантинные достижения и опыт других передовых стран".

Накануне Южная Корея предложила отправить КНДР вакцины от COVID-19. Россия заявила, что поможет Северной Корее, если та попросит.