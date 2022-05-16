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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В Ереване задержали более 30 участников автопробега, требующих отставки Пашиняна

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении утром в понедельник задержала более 30 человек, участвующих в автопробеге в Ереване с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"В отделения полиции доставлен 32 человека", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

Все задержанные - водители автомобилей.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов перекрыли все пути движения автоколонн оппозиционеров, останавливает автомобили, проводит задержания. Свои действия полиция не комментирует.

Утром в понедельник сторонники оппозиции начали автопробеги в центр Еревана из четырех спальных районов города, передвигаясь на максимально малой скорости и создавая многокилометровые пробки на дорогах.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Ереван Армения Никол Пашинян
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