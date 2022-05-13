Армянская оппозиция окружила правительственное здание в Ереване

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Ереване оппозиционные демонстранты перекрыли одно из правительственных зданий на площади Республики в центре города.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты во главе с вице-спикером парламента Ишханом Сагателяном в пятницу начали очередное шествие, после чего окружили правительственное здание, в котором располагаются несколько министерств, призывая сотрудников присоединиться к акциям протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.