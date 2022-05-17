Генсек НАТО призвал учесть мнение Турции о вступлении в альянс Финляндии и Швеции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал все заинтересованные стороны при решении вопроса о членстве Финляндии и Швеции в североатлантический альянс урегулировать с Турцией ее озабоченности в области безопасности.

"Побеседовал с министром иностранных дел (Турции - ИФ) Мевлютом Чавушоглу о решении наших ближайших партнеров Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены", - написал Столтенберг в своем твиттере.

Он призвал союзников "быть вместе в этот исторический момент".

Накануне Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны отказываются экстрадировать представителей курдских формирований, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

Президент Турции добавил, что главам МИД Швеции и Финляндии "нет смысла приезжать в Турцию, чтоб убедить ее одобрить их заявки в НАТО".

СМИ Финляндии ранее сообщали, что в ближайшие дни в Турцию отправятся дипломаты Финляндии и Швеции.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом североатлантического альянса. Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс.