Стокгольм направит дипломатов в Турцию из-за разногласий о вступлении Швеции в НАТО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Стокгольм направит в Турцию группу дипломатов для обсуждения возражений Анкары против присоединения Швеции к НАТО и для поиска компромисса, заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист. Его слова приводят западные СМИ.

По его словам, переговорщики выяснят, в чем на самом деле проблема и как ее решить.

Позднее 16 мая правительство Швеции примет официальное решение подать заявку на вступление в НАТО, добавил министр.

Накануне в Хельсинки объявили, что Финляндия намерена вступить в НАТО. Это решение должен ратифицировать парламент.

Затем глава шведского МИД Анн Линде заявила, что находящаяся у власти в Швеции Социал-демократическая партия выступает за присоединение страны к НАТО.

13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, покольку в обеих странах действуют члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК, во многих странах запрещена за терроризм).

Затем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в Берлине, что большинство населения Турции выступает против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО и просят свое правительство заблокировать это. На следующий день он выразил готовность обсудить опасения Анкары и варианты их устранения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе верят в возможность достичь взаимопонимания с Анкарой по этому вопросу.

Процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.