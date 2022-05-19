Финляндия и Швеция обсудят с Турцией разногласия по поводу их вступления в НАТО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция ведут диалог с Турцией и готовы обсуждать все разногласия по вопросу членства стран в НАТО, заявили премьер Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме после встречи с президентом США Джо Байденом.

"У Финляндии всегда были хорошие двусторонние отношения с Турцией. В качестве члена НАТО мы будем привержены безопасности Турции так же, как Турция будет привержена нашей безопасности. Мы серьезно относимся к проблеме терроризма, осуждаем его во всех формах и активно вовлечены в борьбу с ним", - заявил Ниинистё.

Он выразил готовность обсуждать с Турцией все проблемы, из-за которых Анкара пока не соглашается поддержать финскую заявку на вступление в НАТО. Более того, эти обсуждения уже начались и продолжатся в ближайшее время, подчеркнул президент.

Премьер-министр Швеции поддержала позицию Ниинистё, отметив, что страна ведет диалог со всеми членами альянса.

"Прямо сейчас мы ведем диалог со всеми членами НАТО на разных уровнях, в том числе с Турцией, чтобы решить любые проблемы", - заявила Андерссон. Она также выразила надежду на быстрый процесс ратификации.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не поддержит идею принять в НАТО Финляндию и Швецию. 18 марта Турция заблокировала в альянсе процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии.

Эрдоган обосновывает такую позицию Анкары тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности, турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

По данным СМИ, помимо требований, связанных с РПК, Турция требует снять с нее ограничения по экспорту оружия, снять санкции за покупку российских систем С-400 и вернуть ее в программу по производству американских истребителей F-35.