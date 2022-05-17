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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

В Ереване начали задерживать протестующих, перекрывающих улицы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении утром во вторник начала задерживать оппозиционных демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках объявленных акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера страны Никола Пашиняна.

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Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты перекрыли автомобильное движение в различных частях Еревана, в том числе, автодороги, ведущие в аэропорт и Минобороны.

Полиция задерживает демонстрантов, освобождает проезжую часть от мусорных баков с целью восстановления автомобильного движения.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Ереван Никол Пашинян
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