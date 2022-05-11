Оппозиция блокирует здание мэрии армянской столицы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Стычки между оппозиционными демонстрантами и полицией происходят у здания мэрии Еревана в центре города.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько сотен демонстрантов во главе с оппозиционными депутатами парламента Армении пытаются ворваться в здание мэрии, этому препятствуют силы полиции.

Один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал демонстрантов заблокировать все входы и выходы в здание мэрии, после чего к месту собрания были стянуты дополнительные силы полиции.

На месте находятся заместители начальника полиции Армении, один из которых передал Сагателяну телефон, по которому начальник полиции призвал Сагателяна отвести людей от здания, на что был получен отрицательный ответ.

"Если вы введете силы полиции в эту толпу людей, начнутся столкновения, ответственность будет лежать на вас", - сказал Сагателян.

В среду оппозиция созвала очередной митинг, который начался с шествия нескольких тысяч человек, часть которых в настоящее время пытаются проникнуть в здание мэрии.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.