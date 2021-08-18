В Молдавии началась проверка имущества и расходов экс-президента Додона

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Молдавии Национальный орган по неподкупности (НОН) начал проверку имущества бывшего президента Игоря Додона, сообщила директор учреждения Родика Анточ и пожелала проверяющему проявить "усердие и мужество".

"В настоящее время НОН начал проверки на основании обращений, а также журналистских расследований и официальных уведомлений, - сказала она.

Подробности раскрывать она не стала, поскольку проверка уже началась и нежелательны попытки повлиять на инспектора. По ее словам, ему передали "все, что было в прессе, в журналистских расследованиях, фотографии, документы".

"С 2000 года он (Додон) занимал государственные должности в республике Молдова, и компетентные органы должны были проводить проверку. Я надеюсь, что вскоре сможем сообщить о результатах по этому делу... Инспектору, который проводит проверку, необходимо проявить усердие и мужество", - заявила Анточ.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал НОН к неподкупности и объективности в этой ситуации, сказала пресс-секретарь партии социалистов Молдавии Кармена Стерпу. По ее словам, проверка началась в декабре, сразе после ухода Додона с поста президента, и продолжается до сих пор. Стерпу назвала это обычным для чиновников процессом.

"Важно, чтобы проверяющие органы не руководствовались двойными стандартами и озаботились проверкой имущества нынешних чиновников, о которых в прессе пишут, что они выборочно указали в декларациях свои доходы, допустили серьезные ошибки или скрывают имущество и счета", - заявила Стерпу.

Молдавские СМИ не раз публиковали расследования и фотографии о шикарных условиях отдыха, путешествий, а также об имуществе экс-президента Додона. Журналисты утверждали, что расходы значительно превышают уровень его доходов.

Национальный орган неподкупности проверяет декларации о доходах и изучает возможные конфликты интересов всех государственных служащих, включая президента, депутатов, министров, работников государственной администрации на местах, судов и прокуроров. Имели место несколько случаев конфискации имущества чиновников через суд, когда те не смогли обосновать свои расходы, существенно превышавшие их доходы.

Игорь Додон был президентом Молдавии с декабря 2016 года по декабрь 2020 года. Последние выборы он проиграл лидеру партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьеру Майе Санду. Летом 2021 года партия Санду выиграла и парламентские выборы.