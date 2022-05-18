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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Число задержанных в Ереване демонстрантов в среду превысило 350 человек

Число задержанных в Ереване демонстрантов в среду превысило 350 человек
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении утром в среду провела задержание демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках акций за отставку премьера Никола Пашиняна.

"На данный момент в отделения полиции доставлено 352 человека", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

Участники акции перекрывают автомобильное движение в разных частях Еревана. Оппозиционные активисты заблокировали работу ереванского метрополитена на станции "Еритасардакан" в центре города. Несколько десятков демонстрантов препятствовали движению поезда, встали в дверях, выкрикивали лозунги "Армения без Никола" и "Армения без турок".

Пресс-служба метрополитена сообщила, что работа метро на всех станциях нарушена. "Все входы в метрополитен на всех станциях закрыты", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время оппозиция проводит шествия по центру Еревана.

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