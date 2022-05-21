В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя 566 человек за сутки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Из Мариуполя за прошлые сутки на территорию ДНР эвакуированы более 500 человек, сообщает в субботу штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 20 мая до 08:00 21 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 566 человек, включая 46 детей", - говорится в сообщении, распространенном штабом.

Всего с 5 марта по 21 мая из Мариуполя в ДНР эвакуированы 34 934 человека.