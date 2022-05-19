Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 1730 украинских военных с "Азовстали"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдался в плен 771 украинский военный, всего же с 16 мая там сдались 1730 человек.

"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов", - сказал в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых", - добавил он.

"Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке", - сказал он.

Минобороны РФ в четверг опубликовало видео сдачи в плен 18 мая новой группы украинских военных с "Азовстали". Также Минобороны РФ опубликовало видео из центра временного содержания. На кадрах украинские пленные говорят, что условия и отношение к ним их устраивают.

"Азовсталь"

16 мая российские военные сообщили, что достигнута договоренность о вывозе с комбината "Азовсталь" раненых украинских военных, был открыт гуманитарный коридор. Следующие два дня Минобороны РФ публиковало кадры, на которых украинские военные, которые были блокированы на заводе, сдаются в плен российской армии. Среди сдавшихся в плен есть женщины.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду на обмен раненых украинских военных после их выздоровления.

Киев связывал дальнейшие переговоры с Москвой, в том числе, с судьбой украинских военных и гражданских лиц, которые блокированы на "Азовстали".

Между тем 17 мая стало известно, что Верховный суд России в конце мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании формирования "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ. Военных преступников нельзя обменивать, они должны быть преданы суду, заявил в тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сообщалось, что на территории комбината, в частности, укрылись военнослужащие полка "Азов" Национальной гвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь.

Мариуполь

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль. По его словам, около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь". Путин запретил российским военным штурмовать территорию "Азовстали", но приказал заблокировать ее.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживали почти 500 тыс. человек.

Завод "Азовсталь" был одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2016 году число работников комбината превышало 10 тыс. человек. Территория "Азовстали" занимает порядка 11 кв. км. Под ней есть разветвленная сеть тоннелей и подвалов. По официальным данным, протяженность тоннелей толстолистового цеха "Азовстали" - кабельных, водоводных, пешеходных и др. - составляет около 24 км.