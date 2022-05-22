Парламент Украины продлил на три месяца военное положение

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада продлила срок военного положения на Украине еще на 90 суток - до 23 августа 2022 года, сообщил в воскресенье народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По его словам, за соответствующий законопроект "Об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовали 320 народных депутатов.

Рада продлила срок всеобщей мобилизации на Украине - также еще на 90 суток - до 23 августа 2022 года, сообщил Железняк.

По его словам, продление действия военного положения оговаривается в законопроекте "Об утверждении указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", за который проголосовали 315 народных депутатов.

Как сообщалось, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение в стране.

Президент России Владимир Путин заявил 24 февраля, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Позднее в тот же день Верховная рада ввела военное положение.