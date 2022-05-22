Встреча папы Франциска с продюсером Pussy Riot Верзиловым вызвала недоумение в РПЦ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви (РПЦ) были удивлены, узнав об аудиенции папы Франциска с продюсером группы Pussy Riot и издателем "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петром Верзиловым (признан в РФ СМИ-иноагентом), и сомневаются, что понтифик был в курсе, что за личность перед ним.

"Я, конечно, не уверен, что папе Франциску сообщили, кто такой господин Верзилов, и сообщили всю предысторию его деяний", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он напомнил, что, помимо организованной Pussy Riot акции в храме Христа Спасителя при непосредственном участии и помощи Верзилова были организованы и другие акции непристойного содержания.

"Я сомневаюсь в том, что те люди, которые организовали эту встречу, либо в государственном департаменте Ватикана, либо в Папском совете по содействию христианскому единству (я не знаю, кто организовал эту встречу), так вот я сомневаюсь, что они папу проинформировали, что это за человек, который появится на фотографии вместе с ним", - сказал митрополит Иларион, добавив, что аудиенция Верзилова с папой вызвала "очень большой соблазн".

По этой причине митрополит направил письмо апостольскому нунцию в России с разъяснением, "что это за люди".

В заключение представитель РПЦ выразил пожелание, "чтобы те, кто готовит встречи папы Франциска, более внимательно относились к тому, с кем он может появиться на общей фотографии".