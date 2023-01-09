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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова

Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова
Петр Верзилов в Мещанском суде. Архивное фото.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказался по ходатайству следствия заочно арестовать продюсера и участника проекта Pussy Riot, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова ("Медиазона" и Верзилов признаны в России иноагентами) по делу о неуведомлении о получении гражданства Канады.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Верзилову ранее заочно предъявили обвинение в том, что он не подал властям уведомление о том, что у него есть иностранное гражданство (ст. 330.2 УК). О том, что на него завели уголовное дело по этой статье, стало известно 6 июля 2020 года. В СК тогда уточняли, что паспорт Канады у него нашли при обыске по делу о несогласованных акциях 2019 года. После предъявления обвинения его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

В ноябре 2021 года МВД объявило Верзилова в международный розыск.

Согласно Уголовному кодексу, инкриминируемое Верзилову преступление - небольшой тяжести и не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Петр Верзилов Pussy Riot Медиазона Басманный суд МВД СКР
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