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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Япония выделит Украине $5,5 млрд и проведет онлайн-встречу в формате "G7 + Зеленский"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Япония 24 февраля проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский, также Токио выделит $5,5 млрд помощи Украине, приводит Associated Press заявление премьера этой страны Фумио Кисиды.

В ходе выступления на форуме в Токио Кисида рассказал, что его страна примет первый саммит стран G7, он состоится 24 февраля.

Также он объявил о помощи, которую выделит Япония, чтобы Украина могла "восстановить повседневную жизнь и инфраструктуру".

G7 Япония Украина Владимир Зеленский
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