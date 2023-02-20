Япония выделит Украине $5,5 млрд и проведет онлайн-встречу в формате "G7 + Зеленский"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Япония 24 февраля проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский, также Токио выделит $5,5 млрд помощи Украине, приводит Associated Press заявление премьера этой страны Фумио Кисиды.

В ходе выступления на форуме в Токио Кисида рассказал, что его страна примет первый саммит стран G7, он состоится 24 февраля.

Также он объявил о помощи, которую выделит Япония, чтобы Украина могла "восстановить повседневную жизнь и инфраструктуру".