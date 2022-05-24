После каждого восьмого тяжелого случая COVID-19 диагностируется миокардит

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - У каждого восьмого пациента, который перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, впоследствии диагностировали миокардит (воспаление сердечной мышцы), показало исследование ученых из Университета Глазго и Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Об этом говорится на сайте университета. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

Исследователи в течение года в реальном времени наблюдали за 159 испытуемыми, которые с мая 2020 года по март 2021 года попадали в больницу с COVID-19. У пациентов брали кровь на анализы, проводили КТ и МРТ нескольких органов, включая сердце, почки и легкие, а также оценивали их самочувствие с помощью анкет.

У каждого восьмого через некоторое время после выписки был диагностирован миокардит. Также у некоторых людей выявляли повреждение почек и другие патологии, включая мультисистемный воспалительный процесс.

Миокардит выявляли у людей, которые раньше не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

До сих пор предполагалось, что на тяжести пост-ковидных долгосрочных осложнений могут сказываться, в первую очередь, хронические проблемы со здоровьем у человека, отметили в университете. Новое исследование заставляет предположить, что именно тяжесть перенесенного COVID-19 сильнее связана на долгосрочные пост-ковидные осложнения у пациента, а не ранее отмечавшиеся у него проблемы со здоровьем.