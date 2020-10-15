Академик РАН назвал нехватку витамина D и ожирение рисками при COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода - почти в девять раз, заявил на пресс-конференции академик РАН, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Евгений Шляхто.

Кроме того, по его словам, дефицит витамина D также является фактором неблагоприятного развития заболевания коронавирусом.

Гендиректор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов сказал, что сердечно-сосудистые патологии не повышают риск заразиться коронавирусом, но приводят к более тяжелому течению болезни: они увеличивают риск госпитализации примерно в шесть раз, а риск летального исхода - в 12 раз.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с COVID-19, и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании, так как заболевают, в основном, пожилые пациенты.

При COVID-19 риск инфаркта миокарда по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта - в шесть-семь раз, добавил он.

Академик отметил, что основные сердечно-сосудистые осложнения при коронавирусе - тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, также может возникать миокардит.