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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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Академик РАН назвал нехватку витамина D и ожирение рисками при COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода - почти в девять раз, заявил на пресс-конференции академик РАН, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Евгений Шляхто.

Пандемия коронавируса

Кроме того, по его словам, дефицит витамина D также является фактором неблагоприятного развития заболевания коронавирусом.

Гендиректор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов сказал, что сердечно-сосудистые патологии не повышают риск заразиться коронавирусом, но приводят к более тяжелому течению болезни: они увеличивают риск госпитализации примерно в шесть раз, а риск летального исхода - в 12 раз.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с COVID-19, и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании, так как заболевают, в основном, пожилые пациенты.

При COVID-19 риск инфаркта миокарда по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта - в шесть-семь раз, добавил он.

Академик отметил, что основные сердечно-сосудистые осложнения при коронавирусе - тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, также может возникать миокардит.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Евгений Шляхто Минздрав Сергей Бойцов РАН коронавирус

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