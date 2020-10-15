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Ученый заявил, что проблемы с сердцем при COVID в разы повышают риск смерти

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сердечно-сосудистые патологии приводят к более тяжелому течению болезни при коронавирусе: они увеличивают риск госпитализации примерно в шесть раз, а риск летального исхода - в 12 раз, сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

"Достоверно сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжелое течение болезни", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с COVID-19, и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании, так как заболевают, в основном, пожилые пациенты.

Бойцов добавил, что риск инфаркта миокарда при COVID-19 по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта - в шесть-семь раз.

Академик РАН отметил, что основные сердечно-сосудистые осложнения при коронавирусе - тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, также может возникать миокардит.

Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Бойцов Минздрав Коронавирус

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