Ученый заявил, что проблемы с сердцем при COVID в разы повышают риск смерти

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сердечно-сосудистые патологии приводят к более тяжелому течению болезни при коронавирусе: они увеличивают риск госпитализации примерно в шесть раз, а риск летального исхода - в 12 раз, сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

"Достоверно сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжелое течение болезни", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с COVID-19, и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании, так как заболевают, в основном, пожилые пациенты.

Бойцов добавил, что риск инфаркта миокарда при COVID-19 по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта - в шесть-семь раз.

Академик РАН отметил, что основные сердечно-сосудистые осложнения при коронавирусе - тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, также может возникать миокардит.