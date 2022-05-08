Лидер Приднестровья опроверг слухи о мобилизации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский опроверг слухи о проведении мобилизации в регионе.

"После случившихся атак в Приднестровье введен "красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале в связи с новыми сообщениями о якобы проведении мобилизации и переводе Вооруженных сил Приднестровья в полную боевую готовность.

Эти сообщения опубликовал ряд СМИ со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье выступает за мир и развитие, а также добрососедские отношения с Молдавией и Украиной.

"Повторяю: Приднестровье не несет угрозы для соседних государств, соблюдает нейтралитет и сохраняет приверженность принципам решения всех вопросов за столом переговоров", - отметил он.

В пятницу вечером произошло четыре взрыва у села Воронково на границе Приднестровья с Украиной. Село Воронково находится в Рыбницком районе, недалеко от границы с Украиной. В этом же районе, у села Колбасна расположены склады с вооружением и боеприпасами, которые охраняет Оперативная группа российских войск в Приднестровье.

На прошлой неделе в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание МГБ Приднестровья, а также была взорвана вышка на радиотелецентре вблизи села Маяк Григориопольского района Приднестровья. Пострадавших не было.

Был введен "красный" уровень террористической угрозы. В регионе усилены меры безопасности, установлены блокпосты.

Следственный комитет Приднестровья уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия" и "диверсия". Местные власти заявили, что "следы преступлений ведут на Украину".