Правительство Приднестровья ушло в отставку

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об отставке премьер-министра Александра Мартынова и отставке правительства. Об этом сообщила пресс-служба Красносельского.

Мартынов подал заявление об отставке 26 мая. О причинах этого решения ничего не сообщается. Известно только, что Красносельский после этого наградил Мартынова Орденом почета.

Исполнять обязанности премьер-министра будет вице-премьер по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти, руководитель аппарата правительства Станислав Касап.

Верховному совету Красносельский предложил утвердить премьером Александра Розенберга, нынешнего министра сельского хозяйства ресепублики. Депутаты рассмотрят этот вопрос на экстренном заседании 27 мая.

Розенбергу 55 лет. В 1993 году он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-электрик", работал на различных должностях в Приднестровье. В январе 2022 года он возглавил Минсельхоз региона.