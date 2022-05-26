СК Белоруссии предложил конфисковывать имущество оппозиционеров-эмигрантов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии инициировал принятие закона о заочном производстве уголовных дел, позволит конфисковывать имущество бежавших за границу белорусских оппозиционеров и лиц, обвиняемых в экстремизме. Об этом телеканалу ОНТ сообщил председатель СК Дмитрий Гора.

"Я вижу, что в этих материалах и уголовных делах 100% оснований для того, чтобы людей признавать виновными в совершении преступлений и чтобы наступали юридически значимые последствия, которые влекут осуждение за совершение преступления", - отметил он и добавил, что будет несправедливо, если эти дела будут просто "пылиться".

"Поэтому нужно приходить к принятию решения о привлечении этих людей к уголовной ответственности. Тем более, были названы фамилии Латушко (Павел Латушко, бывший министр культуры и директор Купаловского театра, член Координационного совета белорусской оппозиции - ИФ), Тихановская (Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии - ИФ), - перечень можно продолжать. Их призывы к санкциям, их призывы к срыву спортивных мероприятий, к изоляции нашей страны - они несут кроме имиджевого и морального ущерба нашему государству еще и финансовые потери. Эти потери выражаются в конкретных цифрах, эти цифры абсолютно не маленькие. У этих людей осталась здесь недвижимость, осталось имущество. Почему не обратить это имущество в доход государства, хотя бы частично, чтобы покрыть тот ущерб, который нанесен нашей стране? Я считаю, что это нужно делать обязательно", - заявил глава СК.

Он отметил, что закон о заочном производстве уголовных дел может быть принят в ближайшее время.

Гора также сказал, что есть все основания, чтобы привлечь к уголовной ответственности белорусов, воюющих на Украине и принимающих участие в финансировании конфликта. Он напомнил, что государство никому из своих граждан разрешения на это не давало.

"Следственный комитет на днях заявил, что возбудил уголовное дело по факту финансирования вооруженного конфликта на территории другого государства. Это и есть норма нашего законодательства, которая предусматривает ответственность за совершение подобных противоправных действий. То есть финансирование участия в вооруженном конфликте за пределами Республики Беларусь без санкций нашего государства", - заявил Гора.