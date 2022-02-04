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Экс-министра культуры Белоруссии, оппозиционера Латушко обвинили в получении взятки

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Департамент финансовых расследований Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении экс-министра культуры, ныне оппозиционера Павла Латушко за получение взятки, говорится в телеграм-канале Комитета госконтроля в пятницу.

Органы финансовых расследований Комитета выявили нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов (национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов) за счет средств бюджета, говорится в сообщении.

"Так, в ходе проверочных мероприятий от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко П.П. в размере $10 тыс. В результате был благоприятно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы", - добавили в ведомстве.

По факту получения взятки в отношении Латушко возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Белоруссии, говорится в сообщении.

Ныне живущий за пределами Белоруссии Павел Латушко - бывший посол Белоруссии в Польше и Франции, экс-министр культуры. Входит в состав Координационного совета белорусской оппозиции, а также возглавляет народное антикризисное управление. Он стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в отношении противников президента Александра Лукашенко после выборов 2020 года.

17 августа 2020 года было объявлено об увольнении Латушко с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. Основная труппа театра уволилась в знак солидарности.

В начале апреля 2021 г. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Латушко, экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, а также еще 15 граждан республики в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В октябре в отношении Тихановской и Латушко было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении звания или власти должностного лица.

В декабре стало известно, что против Латушко завели дело о преступлении против интересов службы.

Павел Латушко Белоруссия

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