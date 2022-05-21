Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в субботу провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которых они, в частности, обсудили политику "открытых дверей", которую продвигает Североатлантический альянс.

"Общался сегодня с президентом Реджепом Эрдоганом, который возглавляет Турцию, нашего ценного союзника. Обсудили важность натовской политики "открытых дверей", а также заявки на вступление, поданные Финляндией и Швецией", - написал Столтенберг в соцсетях.

Как он отметил, "пришли к согласию относительно того, что необходимо принимать во внимание обеспокоенности каждого союзника, и для того, чтобы изыскать решение, следует продолжать переговоры".

Ранее на этой неделе Эрдоган вновь повторил, что Турция не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО.

Турецкая сторона также заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Эрдоган обосновывает такую позицию тем, что представители "Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.