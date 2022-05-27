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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Финляндию в конце мая посетят корабли стран НАТО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Финляндию 27 мая с визитами прибывают корабли ВМС США и Франции.

"С 27 по 30 мая Хельсинки посетят корабли ВМС США - ракетный эсминец USS Gravely и базовое судно десантных сил USS Gunston Hall. В эти же дни Хельсинки посетит французский фрегат Latouche-Treville", - сообщил штаб ВМС Финляндии.

Корабли пришвартуются в порту Хернесаари, где уже находится прибывший в среду фрегат FGS Sachsen из Германии.

Финляндия еще не является страной НАТО, но совместно со Швеций активно готовится к членству в Североатлантическом альянсе. 18 мая они подали заявки на вступление в НАТО, пока процесс блокирует Турция. Партнерство Швеции и Финляндии началось в 1994 году в рамках программы "Партнерство ради мира" (ПРМ). В 1997 году Финляндия и Швеция присоединились к Совету евроатлантического партнерства. Они на правах партнеров принимают участие в военных маневрах стран альянса.

Финляндия Хернесаари НАТО Франция ВМС США
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