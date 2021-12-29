РПЦ приняла в свои ряды клириков Александрийского патриархата, не признающих ПЦУ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви постановил принять в нее более ста священнослужителей Александрийского патриархата, не согласных с созданием так называемой новой церкви Украины (ПЦУ).

"Священный Синод Русской православной церкви констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, которые подавали соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата. И постановил принять в юрисдикцию Русской православной церкви 102 клирика, согласно поданным прошениям", - написал в среду в своем телеграм-канале спикер РПЦ Владимир Легойда.

Данный вопрос уже рассматривался на Синоде в сентябре этого года. Поводом стало сослужение Александрийского патриарха Феодора с главой неканонической церкви Украины Епифанием Думенко, которое имело место 13 августа на турецком острове Имврос. Тогда Синод отметил, что сослужение патриарха Феодора II с "главой раскольнической структуры, действующей на Украине", еще больше углубляет раскол между Русской и Александрийской церквами.

Александрийский патриарх – "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. Долгое время он был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине.

В 2018 году, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне. Однако год спустя он все же заявил о признании неканонической церкви Украины, с чем не согласились многие пастыри Александрийского патриархата.