Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РПЦ приняла в свои ряды клириков Александрийского патриархата, не признающих ПЦУ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви постановил принять в нее более ста священнослужителей Александрийского патриархата, не согласных с созданием так называемой новой церкви Украины (ПЦУ).

В миреРПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУРПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУЧитать подробнее

"Священный Синод Русской православной церкви констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, которые подавали соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата. И постановил принять в юрисдикцию Русской православной церкви 102 клирика, согласно поданным прошениям", - написал в среду в своем телеграм-канале спикер РПЦ Владимир Легойда.

Данный вопрос уже рассматривался на Синоде в сентябре этого года. Поводом стало сослужение Александрийского патриарха Феодора с главой неканонической церкви Украины Епифанием Думенко, которое имело место 13 августа на турецком острове Имврос. Тогда Синод отметил, что сослужение патриарха Феодора II с "главой раскольнической структуры, действующей на Украине", еще больше углубляет раскол между Русской и Александрийской церквами.

Александрийский патриарх – "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. Долгое время он был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине.

В 2018 году, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне. Однако год спустя он все же заявил о признании неканонической церкви Украины, с чем не согласились многие пастыри Александрийского патриархата.

РПЦ ПЦУ Александрийский патриархат

Новости по теме

Новости

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

Военные учения РФ и Белоруссии пройдут в первом квартале 2022 года

Военные учения РФ и Белоруссии пройдут в первом квартале 2022 года

Лукашенко и Путин договорились о кооперации в авиастроении

Следователь попросил запретить Хованскому пользоваться интернетом

Минэнерго поддержало продажу пива на АЗС

Минэнерго поддержало продажу пива на АЗС

Пять пациентов COVID-больницы в Красноярске пострадали при пожаре

Пандемия коронавируса

Назальную форму "Спутника V" планируют выпустить на рынок уже в I квартале 2022 г.

В Петербурге оправдали фигурантов дела о многолетнем насилии в детдоме

Пандемия коронавируса

Глава РФПИ не исключил завершения пандемии COVID-19 в 2022 году

Следователи проверят гибель 11-летнего школьника из Дубны

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });