CNN сообщил, что США готовятся объявить на следующей неделе о новой военной помощи Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе может объявить о новом пакете военной помощи Украине и предоставить Киеву в том числе реактивные системы залпового огня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация склоняется к отправке систем в рамках более крупного пакета военной помощи в области безопасности Украине, о котором может быть объявлено уже на следующей неделе", - сообщили телеканалу несколько чиновников.

Телеканал напоминает, что высокопоставленные украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, в последние недели просили США и их союзников предоставить Киеву реактивные системы залпового огня.

Однако администрация Байдена в течение нескольких недель сомневалась, стоит ли это делать, из-за опасений, что Украина может использовать системы для проведения обстрелов целей внутри России, сообщили официальные лица.

Обсуждалось, что отправка Вашингтоном Киеву более тяжелого вооружения будет рассматриваться Россией как провокация, которая может иметь последствия для США.

Кроме того, возникали вопросы, могут ли США позволить себе отдать так много высококлассного оружия, взятого из военных запасов.

Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, и около 190 тысяч снарядов к ним, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.

В общей сложности с момента начала спецоперации РФ 24 февраля США направили Украине военную помощь на сумму 3,9 млрд долл.