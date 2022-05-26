Foreign Policy сообщило о поставке штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-17 для Украины

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Украина получила партию штурмовиков Су-25 и многоцелевых вертолетов Ми-17 советского производства из восточноевропейских стран, сообщило американское издание Foreign Policy.

Авиационная техника была передана украинской стороне в разобранном состоянии.

Поставка была осуществлена при поддержке Европейского командования вооруженных сил США. О количестве летальных аппаратов и из каких стран она отправлена не сообщается.

На минувшей неделе в рамках нового пакета американской военной помощи на сумму $100 млн Украине были отправлены 18 буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

По имеющимся данным, вооружения были доставлены на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Новый пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $40 млрд, одобренный Сенатом Конгресса США, о чем в минувший четверг объявил президент США Джо Байден.

Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, и около 190 тысяч снарядов к ним, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.

В общей сложности с момента начала спецоперации РФ 24 февраля США направили Украине военную помощь на сумму 3,9 млрд долл.