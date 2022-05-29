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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Боррель обсудил с главой МИД Украины санкционную политику в отношении РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили дальнейшее европейское санкционное давление на Россию.

"Позвонил Дмитрию Кулебе перед саммитом ЕС. Евросоюз продолжает способствовать поставке военной помощи", - написал Боррель в твиттере (заблокирован в РФ).

"Мы согласились, что необходимо двигаться дальше в вопросе санкций", - отметил он.

Боррель добавил, что лидеры стран-членов ЕС на грядущем саммите обсудят, "как поддержать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины".

ЕС Украина Жозеп Боррель Дмитрий Кулеба
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