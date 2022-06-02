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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Страны ВОЗ из Европы и ЕАЭС попросили Роспотребнадзор помочь в борьбе с оспой обезьян

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны Европейского региона ВОЗ и Евразийского экономического союза направили в Роспотребнадзор запросы на оказание консультаций и помощи в борьбе с оспой обезьян, в том числе на использование разработанной в РФ тест-системы, российское ведомство готово оказать помощь.

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"Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на оказание консультативной и практической помощи в противодействии распространению вируса оспы обезьян, в том числе на использование российских тест-систем. При необходимости партнёрам будет оказана соответствующая помощь", - сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что Роспотребнадзор представил научные разработки для противодействия распространению оспы обезьян на международной конференции, организованной ВОЗ. В мероприятии приняли участие представители ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. "Вектор" представил результаты разработок современных средств диагностики вируса оспы обезьян и других ортопоксвирусов. Разработки вызвали интерес у зарубежных коллег.

Всего конференция собрала более 1200 мировых экспертов в области эпидемиологии и вирусологии из научных центров Европы, Латинской Америки, Африканского региона. Были рассмотрены вопросы общей эпидемиологии оспы обезьян, включая текущую вспышку, особенности диагностики заболевания, а также рекомендации по лабораторному тестированию на вирус оспы.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что научный центр "Вектор" подготовил к отправке в регионы тест-комплекты для проведения ПЦР-тестирования граждан, с подозрением на заболевание оспой обезьян. Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян.

На 30 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях заражения оспой обезьян. С 13 мая заболевание обнаружено в 23 странах мира.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определенный пул иммунного населения". В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на сегодня прививаться от оспы нет необходимости.

Роспотребнадзор
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