В Мелитополе открыли первое подразделение Федеральной миграционной службы РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первое подразделение Федеральной миграционной службы РФ в запорожском Мелитополе начнет в вторник прием документов для получения российского гражданства, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города в понедельник.

"В Мелитополе открыто первое подразделение Федеральной миграционной службы Российской Федерации. С завтрашнего дня начинается прием документов, необходимых для получения российского гражданства", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ВГА.

В администрации напомнили, что упрощенная процедура не подразумевает отказа от украинского гражданства.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.