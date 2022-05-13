Молдавия сейчас платит за российский газ в евро

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сейчас Молдавия платит за российский газ "Газпрому" в евро, сообщил телеканалу "РТР-Молдова" председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Раньше мы платили в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро. Были случаи, когда мы платили в рублях, если возникали проблемы с долларами. С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах - только в рублях и в евро, так предусмотрено в договоре, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Сейчас мы платим в евро", - сказал он.

Он подтвердил, что "Молдовагаз" не получил уведомления от "Газпрома" о переходе на расчеты в рублях. "Молдавия не зачислена Россией в число недружественных стран. Мы платим согласно договору", - отметил глава "Молдовагаза". Ранее он говорил, что с мая страна перейдет на расчеты за газ в рублях, а вице-премьер Молдавии Андрей Спыну говорил, что в Кишиневе не видят никаких последствий из-за возможного перехода на рубли.

Чебан подчеркнул, что сейчас Молдавия проводит все текущие платежи по графику.

"У нас нет текущих задолженностей. На следующей неделе мы сделаем в полном объеме авансовый платеж за май. В соответствии с договором - до 20 мая. Нам сейчас непросто, так как цены от "Газпрома" выросли в соответствие с тенденциями рынка, тарифы пока остались прежними. Но "Молдовагаз" выполняет свои обязательства", - заявил Чебан.

Газпром поставляет Молдавии газ в согласованных объемах - глава Молдовагаза

Чебан также сообщил,что "Газпром" поставляет в Молдавию газ в согласованных объемах. Он опроверг утверждения молдавских СМИ о том, что "Газпром" сократил поставки для Приднестровского региона, в связи с чем Молдавская ГРЭС на левом берегу Днестра сократила производство электроэнергии и не может поставлять электроэнергию на правый берег в достаточном объеме.

"Могу ответственно заявить, что "Газпром" поставляет обговоренный в договоре объем газа - отдельно для левого берега Днестра и для правого. Мы получаем те объемы газа, которые обговорены в договоре, помесячно. Каждый месяц мы подтверждаем объем газа на следующий месяц. Никаких проблем не было. Другое дело, что иногда Приднестровье пытается заказать больший объем газа. А "Газпром" может в этом отказать", - сказал Чебан.

Ранее на этой неделе правительство Молдавии сообщило, что украинская компания "Укргидроэнерго" будет поставлять стране электроэнергию. В СМИ это объясняли тем, что Молдавская ГРЭС не может направлять на правый берег достаточный объем электроэнергии в связи с тем, что "Газпром" сократил подачу газа на левый берег Днестра.

"Газ продолжает поступать в Молдавию в штатном режиме. АО "Молдовагаз" не получало от ПАО "Газпром" и "ОГТС Украины" официальных уведомлений об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребенники. Поставки газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме", - сказал Чебан.

Он напомнил, что в конце каждого месяца "Молдовагаз" заказывает объем газа на следующий месяц, а "Газпром" резервирует этот объем и заказывает транзит у "Нафтогаза Украины".

"То же самое происходит ежедневно - подтверждается объем на следующий день. До сих пор у нас не возникало проблем, несмотря на военные действия в Украине", - отметил глава "Молдовагаз".

Отвечая на вопросы о возможных чрезвычайных ситуациях, он сказал, что у "Молдовагаза" есть резервные варианты.

"Мы получаем сейчас газ в двух точках на границе Украины: Алексеевка и Гребенники. У нас есть еще два пункта: через юг, в точке Вулкэнешть-Орловка-Исакча, а также через новый газопровод, через Румынию, - Яссы-Унгены-Кишинев. Это работоспособные варианты, мы подготовлены и можем задействовать альтернативные маршруты. Молдавия без газа не останется", - подчеркнул Чебан.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. В соответствии с этим договором, Кишинев оператор обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и выплатить аванс за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпрома" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Ситуация повторилась и в декабре. Оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, чтобы в срок сделать авансовые платежи.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако в новом году этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, оговоренной в контракте. В конце января тарифы для потребителей были повышены задним числом, с 1 января, еще на 40%. В ноябре 2021 года цена газа составляла $450 за 1 000 кубометров, в декабре - $550, в январе - $647, в феврале - $564, в марте - $547, в апреле - $1,193 тыс., в мае - $910.

Кроме того, молдавская сторона добивается от "Газпрома" продления срока проведения аудита долга "Молдовагаза" перед российской компанией.