Что случилось этой ночью: среда, 1 июня

Американские РСЗО для Украины и запрет на страхование в ЕС и Великобритании перевозящих российскую нефть cудов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В новый пакет американской помощи Украине на $700 млн войдут РСЗО. По данным американских СМИ, украинцы получат высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасы к ним с максимальной дальностью стрельбы около 80 км.

- Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих российскую нефть cудов. Как отмечают источники Financial Times, это закроет для РФ крупнейший страховой рынок Lloyd's of London, и "резко ограничит возможности по экспорту сырой нефти", а также может "вынудить ее искать возможности для страхования на небольших, менее развитых рынках".

- США готовы поддержать компании для экспорта зерна и удобрений из РФ. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что на поставки зерна и удобрений из России западные санкции не распространяются, "но компании немного нервничают".

- Джо Байден написал статью о действиях США в конфликте РФ и Украины для The New York Times. В ней американский президент заявил, что США не будут добиваться от Украины территориальных уступок России, и анонсировал поставки Киеву современного вооружения. Также он заверил, что США не ищут войны между НАТО и РФ и не стремятся свергнуть президента РФ Владимира Путина.

- Ряд членов ОПЕК обсуждают приостановку участия РФ в сделке ОПЕК+. Как сообщает The Wall Street Journal, это происходит, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность России наращивать добычу нефти.

- Задержанному накануне депутату Мосгордумы Митрохину грозит до 30 суток ареста. По словам его адвоката, полиция составляет административный протокол по статье о повторном нарушении организации несогласованной акции.