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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:40

Митрохину грозит арест до 30 суток за повторное нарушение организации несогласованной акции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Полиция составляет протокол в отношении депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина за повторное нарушение организации несогласованной акции, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

"На Сергея Митрохина в отделении полиции составляют еще один административный протокол. На этот раз по арестной статье - ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания)", - сказал Тельнов.

Адвокат в настоящее время уточняет, за какую именно акцию сотрудники полиции составляют протокол в отношении депутата.

Санкция по данной статье предусматривает административный арест до 30 суток.

О задержании Митрохина агентство сообщало ранее во вторник. Он был доставлен в ОВД "Хамовники", где сначала на него был составлен протокол за самоуправство (19.1 КоАП РФ), за него ему грозит штраф от 100 до 300 рублей, уточнил "Интерфаксу" Тельнов.

Яблоко Сергей Митрохин
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