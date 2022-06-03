Оспа обезьян зафиксирована в Латвии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первый случай заболевания оспой обезьян отмечен в Латвии, сообщили агентству BNS в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

По данным ЦПКЗ, болеет взрослый в возрастной группе до 50 лет, заболевание протекает легко. Заразился он за границей.

В настоящее время ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование, опрос больного и организует необходимые меры.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.