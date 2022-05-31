В Норвегии выявили первый случай заболевания человека оспой обезьян

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Норвегии выявили первый случай заболевания человека оспой обезьян, в Великобритании число случаев заболевания выросло до 190, сообщают во вторник западные СМИ.

"Сегодня Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) был проинформирован о подтвержденном случае заболевания оспой обезьян в области Викен", - сообщается на сайте FHI.

Заболевший недавно вернулся из заграничной поездки. Служба здравоохранения провела отслеживание контактов пациента, риск дальнейшего распространения заболевания является крайне низким.

Тем временем в Англии во вторник было выявлено еще 11 случаев заболевания оспой обезьян, об этом сообщает Sky News. Таким образом, всего в Великобритании зафиксировали 190 случаев: 183 в Англии, четыре в Шотландии, два в Северной Ирландии и один в Уэльсе.

В Агентстве безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) заявили, что риск заражения среди населения в целом остается низким.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ситуация с распространением среди людей вируса оспы обезьян не достигнет масштабов пандемии.