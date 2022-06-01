Тест-системы для диагностики оспы обезьян направят в регионы РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора подготовил к отправке в регионы тест-комплекты для проведения ПЦР-тестирования граждан, с подозрением на заболевание оспой обезьян, сообщила пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза указанной инфекции и купирования возможности ее распространения на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора подготовил к отправке в регионы 1 тыс. тест-систем "Вектор-ПЦРрв-ВОО", которая позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена.

Комплектов будет достаточно для проведения 100 тыс. ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян, отметили в Роспотребнадзоре.

"Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний", - подчеркнули в ведомстве.

На 30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях заражения оспой обезьян. С 13 мая заболевание обнаружено в 23 странах мира.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определенный пул иммунного населения". В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на сегодня прививаться от оспы нет необходимости.