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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Свыше 190 случаев заражения людей оспой обезьян выявили в Португалии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Португалии к настоящему моменту выявили 191 случай заражения людей оспой обезьян, сообщает газета Diário de Notícias.

Накануне сообщалось о 166 случаях заражения, за последние сутки выявили еще 25 заразившихся.

Самое высокое число зараженных выявили в столичном районе - в Лиссабоне и близлежащих городах, а также случаи зафиксированы на севере страны и на юге, в курортном регионе Алгарви.

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Заболевание выявлено в основном у мужчин в возрасте от 19 до 60 лет, большинству из них меньше 40 лет. Они все находятся под клиническим наблюдением, в стабильном состоянии.

Португальские медики советуют всем людям, у которых появилась сыпь на коже, язвенные поражения в сочетании с ознобом или высокой температурой, головной болью и болью в мышцах, усталостью, обратиться за помощью к медикам.

Инкубационный период заражения колеблется от 5 до 21 дня, но в среднем оставляет от 6 до 16 дней, пишет издание. Симптомы начинаются с повышения температуры, головной боли, астении, миалгии, затем появляется сыпь на коже.

Впервые вирус оспы обезьян обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей - в 1970. Он передается от человека к человеку при тесном контакте с ранами и биологическими жидкостями.

Оспа обезъян Португалия
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