Макрон призвал ускорить производство вооружения для укрепления независимости Франции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что французским промышленным компаниям следует активизировать производство вооружения в интересах их страны.

"Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости", - приводит телеканал BFM TV слова президента.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Макрон выразил уверенность, что Франция должна сыграть роль посредника.

"Я уверен, что роль Франции - быть державой-посредником", - указал французский лидер.