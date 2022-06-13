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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Макрон заявил о намерении наращивать вооружение Франции

Макрон заявил о намерении наращивать вооружение Франции
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на открытии выставки вооружений Eurosatory
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении пересмотра закона о военном планировании на 2019-2025 годы с целью увеличить вооружения страны.

Он объяснил это тем, что на фоне событий на Украине необходимо "приспособить средства к угрозам", приводит газета Le Figaro слова президента на открытии в понедельник в пригороде Парижа выставки вооружений Eurosatory.

"Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил осуществить в ближайшие недели переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста", - сказал Макрон.

По его словам, Франция "вошла в военную экономику, в которой, я полагаю, мы обоснуемся на долгую перспективу".

В начале июня Макрон уже заявлял, что национальным промышленным компаниям следует активизировать производство вооружений в интересах их страны.

Франция Эммануэль Макрон
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