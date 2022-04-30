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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

СМИ узнали об обещании Макрона Зеленскому усилить помощь Украине

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружения и гуманитарную помощь".

Ранее он уже заявлял, что готов продолжать помогать Украине и оказывать давление на Россию.

На прошлой неделе Макрон сообщил, что его страна передает Украине противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Хроника 24 февраля – 30 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон
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