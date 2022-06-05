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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:16

КНР запланировала завершить создание своей космической станции силами нового экипажа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китай планирует завершить создание Национальной космической станции "Тяньгун" силами нового экипажа, который отправится в космос 5 июня. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Китайское пилотируемое космическое агентство.

Тайконавты проведут на космической станции шесть месяцев и будут работать над добавлением двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь" к базовому блоку "Тяньхэ".

Запуск экипажа будет осуществлен со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". В его состав войдут тайконавты Чэнь Дун, Лю Ян, Цай Цзючжэ. Чэнь Дун будет исполнять обязанности командира корабля.

К настоящему времени на станции побывали уже два экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" - прибыл на станцию в июне 2021 года и покинул ее в сентябре, второй - "Шэньчжоу-13" пробыл на станции полгода (октябрь 2021 - апрель 2022 года).

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Китай Тяньгун
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