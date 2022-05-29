Ракета для полета на китайскую космическую станцию установлена на стартовом столе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пристыкованным к ней космическим кораблем "Шэньчжоу-14", на котором в июне к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун" отправится экипаж из трех тайконавтов, установлены на стартовом столе, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"29 мая пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F", созданные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией, были перемещены в центр запусков", - говорится в сообщении корпорации.

Согласно заявлению CASC, наземное оборудование и средства обслуживания космодрома работают штатно, предстартовые проверки готовности ракеты, космического корабля и оборудования будут проведены по плану.

Запуски космических кораблей "Шэньчжоу" с экипажем для доставки тайконавтов на "Тяньгун" осуществляются с космодрома Цзюцюань, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия.

К настоящему времени на станции побывали уже два экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" прибыл на станцию в июне 2021 года и покинул её в сентябре, второй - "Шэньчжоу-13" пробыл на станции полгода (октябрь 2021 - апрель 2022 года).

Планируется, что новый экипаж прибудет на станцию в июне 2022 года и пробудет на ней шесть месяцев.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь".

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.