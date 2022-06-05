Китайский корабль "Шэньчжоу-14" стартовал к национальной космической станции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китайский космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту стартовал к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, в воскресенье в 10:44 по пекинскому времени (05:44 мск).

Позднее представитель центра управления полетами в Пекине сообщил, что "Шэньчжоу-14" успешно вышел на орбиту и теперь направляется к станции "Тяньгун".

После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме проведет сближение и стыковку с основным модулем "Тяньхэ" китайской космической станции.

В состав экипажа вошли Чэнь Дун (командир корабля), Цай Цзючжэ, для которого этот полёт станет первым в карьере тайконавта, и Лю Ян, ставшая первой женщиной-тайконавтом в истории пилотируемой космонавтики Китая, побывав в космосе в 2012 году. Планируется, что они проведут на станции шесть месяцев.

По плану Управления программы пилотируемых полётов КНР (CMSA), экипаж должен завершить создание космической станции, настроить оборудование, провести запланированные научные исследования и подготовить "Тяньгун" к стыковке с ней двух лабораторных модулей - "Вэньтянь" и "Мэньтянь", которые войдут в состав станции в этом году.

Припасы и оборудование для нового экипажа в мае этого года доставил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4", так же в настоящий момент находящийся в составе станции.

К настоящему времени на станции побывали уже два экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" - прибыл на станцию в июне 2021 года и покинул её в сентябре, второй - "Шэньчжоу-13" - пробыл на станции полгода (октябрь 2021 - апрель 2022 года).

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.