В Анкаре заявили о прогрессе на переговорах по вывозу зерна с Украины

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Переговоры с участием Турции по проблеме вывоза из Украины зерна движутся в правильном направлении, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"По этому вопросу удалось существенно продвинуться", - цитирует министра агентство EFE.

По его словам, Анкара продолжает контакты с этими странами и ООН, "чтобы как можно быстрее решить вопрос".

EFE отмечает, что такие заявления, в целом, подтверждают появившиеся днем ранее сообщения СМИ об определенных успехах переговоров по украинскому зерну.

Так, в понедельник агентство Bloomberg сообщало, что по информации его источников, РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.

"Турция и Россия достигли предварительного соглашения с целью восстановить поставки украинской сельскохозяйственной продукции через ключевой черноморский порт, однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки", - отмечает Bloomberg.

По данным источников, реализация российско-турецкого плана под эгидой ООН позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. В частности, Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.

При этом, по словам источников Bloomberg, Украина напрямую не участвовала в российско-турецких переговорах.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии четких договоренностей по плану вывоза зерна из Одессы, отметив, что Украина должна сначала разминировать подходы к портам.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в ходе его визита в Турцию удастся продвинуться по вопросу, связанному с поставками пшеницы из портов Черного и Азовского морей.

В МИД РФ сообщали, что Лавров посетит Анкару 8 июня.