Запорожский Мелитополь заявил о начале подготовки к референдуму

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Подготовка к референдуму началась в подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области, сообщила во вторник глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

"Мы знаем, что наше будущее едино с Россией - Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму", - сказала Данильченко в видеообращении, распространенном пресс-службой ВГА, по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов.

Позже Песков пояснил, что принимать решение о референдумах должны не в Кремле, и для этого "необходимо создать соответствующие условия". Прежде всего, нужно обеспечить безопасность жителей, подчеркнул он.