Что случилось этой ночью: среда, 8 июня

Повышение ЦБ порогов переводов за рубеж для физлиц, планы Японии продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов, подготовка к референдуму в Мелитополе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц. Граждане в течение календарного месяца смогут перечислить со своего счета в российском банке на счет за рубежом не более $150 тысяч или эквивалент этой суммы в другой валюте.

- Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов. Японский МИД выразил сожаление, что Россия в одностороннем порядке объявила о решении приостановить действие договора.

- Запорожский Мелитополь заявил о начале подготовки к референдуму о присоединении. "Мы знаем, что наше будущее едино с Россией - Российская Федерация здесь теперь навсегда", - сказала глава администрации города Галина Данильченко.

- Украина выразила желание приобрести у Израиля систему ПВО "Железный купол". Источники The Jerusalem Post отметили, что это вряд ли произойдет из-за международных обязательств Израиля и договоренностей с США.

- Минобороны РФ обвинило ВСУ в уничтожении зернохранилища в мариупольском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна, заявили военные.