Германия перейдет на производство электричества из возобновляемых источников

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил курс страны на переход на электричество из возобновляемых источников энергии и заверил, что Германия меньше других стран ЕС зависит от импорта российских энергоносителей. Он заявил об этом на пресс-конференции Союза иностранной прессы ФРГ (VAP) в Берлине.

Германия планирует отказаться от импорта российского угля к осени.

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что власти Германии работают над полным и бесповоротным отказом от российских энергоресурсов. До этого министр экономики Роберт Хабек говорил, что Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России.