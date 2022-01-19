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Меркель отказалась от предложения поработать в ООН

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения генсека ООН Антониу Гутерриша о работе в этой международной организации, сообщило агентство DPA в среду.

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Как ответили агентству в офисе экс-канцлера, Меркель "на прошлой неделе провела телефонный разговор с генеральным секретарем, поблагодарила и сообщила ему, что не станет принимать предложение".

Ранее сообщалось, что Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ. Консультативный совет по глобальным общественным благам является одним из ключевых проектов Гутерриша по реформированию ООН в рамках его второго срока на посту генсека этой организации.

В прошлом году в докладе он писал, что "попросит консультативный орган высокого уровня, возглавляемый бывшими лидерами, определить глобальные общественные блага и другие сферы общих интересов, где наиболее срочно нужны улучшения в управлении".

Ангела Меркель ООН Антониу Гутерриш

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